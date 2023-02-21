Гаврилов Георгий Васильевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения04.06.1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Бракосочетание
Между 1952 и 1957
Рождение ребёнка
14.02.1957
Мать ребёнка: Гаврилова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
14.01.1959
Дочь: Захарова Татьяна Георгиевна
Мать ребёнка: Гаврилова Валентина Ивановна
Казахстан