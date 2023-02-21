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Гаврилов Георгий Васильевич

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Место рождения

Россия

Дата рождения

04.06.1936

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Бракосочетание
Между 1952 и 1957

Жена: Гаврилова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
14.02.1957

Сын: Гаврилов Олег Георгиевич

Мать ребёнка: Гаврилова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
14.01.1959

Дочь: Захарова Татьяна Георгиевна

Мать ребёнка: Гаврилова Валентина Ивановна

Казахстан
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