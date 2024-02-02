Харитон Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитон Фёдоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.11.1781

Пол

Мужской

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фёдор Фомин

Мать: Пелагея Петрова

Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Алексей Харитонов

Мать ребёнка: Фёкла Алексеева

д. Лютарецкое
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Гаврилова

Смерть
28.11.1781
вотчина полковника В.И.Измайлова д. Люторецкое
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
29.11.1781
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