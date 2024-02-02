Харитон Фёдоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.11.1781
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фёдор Фомин
Мать: Пелагея Петрова
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Алексей Харитонов
Мать ребёнка: Фёкла Алексеева
д. Лютарецкое
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Гаврилова
Смерть
28.11.1781
вотчина полковника В.И.Измайлова д. Люторецкое
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
29.11.1781