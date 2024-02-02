Алексей Харитонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексей Харитонов

Алексей Харитонов

Место рождения

д. Лютарецкое

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

01.05.1822

Пол

Мужской

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Харитон Фёдоров

Мать: Фёкла Алексеева

д. Лютарецкое
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Андрей Алексеев

Мать ребёнка: Фёкла Ефимова

вотчина князя Д.М. Щербатова д. Люторецкое
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёкла Ефимова

Смерть
01.05.1822
вотчины княгини Е.Д. Щербатовой д. Лютарецкое
Похороны
02.05.1822
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close