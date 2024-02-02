Алексей Харитонов
Место рожденияд. Лютарецкое
Дата рожденияОколо 1751
Дата смерти01.05.1822
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: Харитон Фёдоров
Мать: Фёкла Алексеева
д. Лютарецкое
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Андрей Алексеев
Мать ребёнка: Фёкла Ефимова
вотчина князя Д.М. Щербатова д. Люторецкое
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фёкла Ефимова
Смерть
01.05.1822
вотчины княгини Е.Д. Щербатовой д. Лютарецкое
Похороны
02.05.1822