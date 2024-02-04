Reibold Gottfried
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.02.1880 ст.
Жена: Stoll Philipine
Рождение ребёнка
14.03.1881 ст.
Сын: Reibold Johann Adam
Мать ребёнка: Stoll Philipine
Рождение ребёнка
02.05.1883 ст.
Дочь: Reibold Friederike
Мать ребёнка: Stoll Philipine
Рождение ребёнка
05.03.1885 ст.
Сын: Reibold Conrad
Мать ребёнка: Stoll Philipine
Рождение ребёнка
1889
Сын: Reibold Johannes Friedrich
Мать ребёнка: Stoll Philipine
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Stoll Philipine
Смерть
Неизвестно