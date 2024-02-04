Reibold Gottfried — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиReibold Gottfried

Reibold Gottfried

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1863 г.р.

Дети

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.02.1880 ст.

Жена: Stoll Philipine

Нейгофнунг, Бердянский уезд, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
14.03.1881 ст.

Сын: Reibold Johann Adam

Мать ребёнка: Stoll Philipine

Нейгофнунг, Бердянский уезд, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
02.05.1883 ст.

Дочь: Reibold Friederike

Мать ребёнка: Stoll Philipine

Нейгофнунг, Бердянский уезд, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
05.03.1885 ст.

Сын: Reibold Conrad

Мать ребёнка: Stoll Philipine

Нейгофнунг, Бердянский уезд, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
1889

Сын: Reibold Johannes Friedrich

Мать ребёнка: Stoll Philipine

Рождение ребёнка
1891

Сын: Reibold Albert Heinrich

Мать ребёнка: Stoll Philipine

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.