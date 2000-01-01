колония Нейгофнунг, колония Нейгофнунг, Бердянский уезд, Таврическая губерния (на 1886) — Familio

Нейгофнунг

Бердянский уезд, Таврическая губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
колония
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Бердянский уезд
411Нейгофнунг, колон. нем. пиэтистов, вед. попечит. комит.при р. Берде.185090395362Молитвенный дом пиэтистов.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Бердянский уезд, Нейгофнунгская волость
152. Нейгофнунг, колония немцев, при реке Берде, дворов 102, жителей 1317, волостное правление (уездный город в 18 верстах), молитвенный дом, школа, кирпичный завод, 2 ла Показать все
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