Reibold Johann Adam
Место рождения
Дата рождения14.03.1881 ст.
Дата смерти25.11.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1881 ст.
Отец: Reibold Gottfried
Мать: Stoll Philipine
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Mülhbach Marie
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Reibold Gottfried
Мать ребёнка: Mülhbach Marie
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Reibold Martha
Мать ребёнка: Mülhbach Marie
Рождение ребёнка
05.07.1909
Сын: Reibold Oskar
Мать ребёнка: Mülhbach Marie
Рождение ребёнка
1911
Сын: Reibold Albert
Мать ребёнка: Mülhbach Marie
Рождение ребёнка
1913
Сын: Reibold Ludwig
Мать ребёнка: Mülhbach Marie
Смерть
25.11.1914