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Reibold Johann Adam

Место рождения

Нейгофнунг, Бердянский уезд, Таврическая губерния

Дата рождения

14.03.1881 ст.

Дата смерти

25.11.1914

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

1863 г.р.

Жена

1884 г.р.

Дети

1905 г.р.
1907 г.р.
1909 г.р.
1911 г.р.
1913 г.р.

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1881 ст.

Отец: Reibold Gottfried

Мать: Stoll Philipine

Нейгофнунг, Бердянский уезд, Таврическая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Mülhbach Marie

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Reibold Gottfried

Мать ребёнка: Mülhbach Marie

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Reibold Martha

Мать ребёнка: Mülhbach Marie

Рождение ребёнка
05.07.1909

Сын: Reibold Oskar

Мать ребёнка: Mülhbach Marie

Рождение ребёнка
1911

Сын: Reibold Albert

Мать ребёнка: Mülhbach Marie

Рождение ребёнка
1913

Сын: Reibold Ludwig

Мать ребёнка: Mülhbach Marie

Смерть
25.11.1914

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