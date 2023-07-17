Галаган (Ребковец) Анна Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1985
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.2012
Сын: Галаган Георгиц Алексеевич
Отец ребёнка: Галаган Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
23.04.2014
Сын: Галаган Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Галаган Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
07.05.2016
Сын: Галаган Константин Андреевич
Отец ребёнка: Галаган Алексей Андреевич