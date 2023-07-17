Галаган (Ребковец) Анна Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галаган (Ребковец) Анна Адамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1985

Пол

Женский

Добавил:

Лд
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1985

Отец: Ребковец Адам Васильевич

Мать: Ребковец (Данченко) Надежда Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галаган Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
20.10.2012

Сын: Галаган Георгиц Алексеевич

Отец ребёнка: Галаган Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
23.04.2014

Сын: Галаган Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Галаган Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
07.05.2016

Сын: Галаган Константин Андреевич

Отец ребёнка: Галаган Алексей Андреевич

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