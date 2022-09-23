Ребковец Адам Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1947
Дата смерти23.09.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1947
Отец: Ребковец Василий
Мать: Ребковец Анна
Рождение ребёнка
15.06.1976
Мать ребёнка: Ребковец Надежда Федоровна
Рождение ребёнка
09.06.1985
Дочь: Галаган Анна Адамовна
Мать ребёнка: Ребковец Надежда Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ребковец Алексей Адамович
Мать ребёнка: Ребковец Надежда Федоровна
Смерть
23.09.2022