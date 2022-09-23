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Ребковец Адам Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1947

Дата смерти

23.09.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1947

Отец: Ребковец Василий

Мать: Ребковец Анна

Рождение ребёнка
15.06.1976

Сын: Ребковец Андрей Адамович

Мать ребёнка: Ребковец Надежда Федоровна

Рождение ребёнка
09.06.1985

Дочь: Галаган Анна Адамовна

Мать ребёнка: Ребковец Надежда Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ребковец Алексей Адамович

Мать ребёнка: Ребковец Надежда Федоровна

Смерть
23.09.2022