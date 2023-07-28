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Галаган Алексей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1984

Пол

Мужской

Добавил:

Лд
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галаган (Ребковец) Анна Адамовна

Рождение ребёнка
20.10.2012

Сын: Галаган Георгиц Алексеевич

Мать ребёнка: Галаган (Ребковец) Анна Адамовна

Рождение ребёнка
23.04.2014

Сын: Галаган Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Галаган (Ребковец) Анна Адамовна

Рождение ребёнка
07.05.2016

Сын: Галаган Константин Андреевич

Мать ребёнка: Галаган (Ребковец) Анна Адамовна

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