Галаган Алексей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.2012
Сын: Галаган Георгиц Алексеевич
Мать ребёнка: Галаган (Ребковец) Анна Адамовна
Рождение ребёнка
23.04.2014
Сын: Галаган Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Галаган (Ребковец) Анна Адамовна
Рождение ребёнка
07.05.2016
Сын: Галаган Константин Андреевич
Мать ребёнка: Галаган (Ребковец) Анна Адамовна