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Рахманкин Василий Иванович

Место рождения

Малый Макателем, город Первомайск, Нижегородская область

Дата рождения

28.04.1916

Дата смерти

06.10.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
15.02.1916

Жена: Копылова Анна Гавриловна

Малый Макателем, город Первомайск, Нижегородская область
Рождение
28.04.1916

Отец: Рахманкин Иван Иванович

Мать: Никитина Мария Ивановна

Малый Макателем, город Первомайск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.11.1943

Сын: Рахманкин Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Копылова Анна Гавриловна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
06.10.1968
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