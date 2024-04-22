Рахманкин Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения28.04.1916
Дата смерти06.10.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
15.02.1916
Жена: Копылова Анна Гавриловна
Рождение
28.04.1916
Отец: Рахманкин Иван Иванович
Мать: Никитина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
27.11.1943
Сын: Рахманкин Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Копылова Анна Гавриловна
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
06.10.1968