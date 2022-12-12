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Ворсин Анисим Алексеевич

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Место рождения

Гороховка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Ворсин Алексей Афанасьевич

Мать: не указана

Гороховка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Ворсин Алексей Анисимович

Мать ребёнка: Ворсина Ефросинья Тарасова

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Ворсина Евдокия Анисимовна

Мать ребёнка: Ворсина Ефросинья Тарасова

Рождение ребёнка
1840

Сын: Ворсин Иван Анисимович

Мать ребёнка: Ворсина Ефросинья Тарасова

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Ворсина Прасковья Анисимовна

Мать ребёнка: Ворсина Ефросинья Тарасова

Рождение ребёнка
1845

Сын: Ворсин Анисим Анисимович

Мать ребёнка: Ворсина Ефросинья Тарасова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ворсина Ефросинья Тарасова

Смерть
1848
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