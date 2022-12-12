Ворсин Анисим Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Ворсин Алексей Афанасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Ворсин Алексей Анисимович
Мать ребёнка: Ворсина Ефросинья Тарасова
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Ворсина Евдокия Анисимовна
Мать ребёнка: Ворсина Ефросинья Тарасова
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Ворсина Ефросинья Тарасова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Ворсина Прасковья Анисимовна
Мать ребёнка: Ворсина Ефросинья Тарасова
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Ворсина Ефросинья Тарасова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1848