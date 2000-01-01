Ворсина Ефросинья Тарасова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворсина Ефросинья Тарасова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Ворсин Алексей Анисимович

Отец ребёнка: Ворсин Анисим Алексеевич

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Ворсина Евдокия Анисимовна

Отец ребёнка: Ворсин Анисим Алексеевич

Рождение ребёнка
1840

Сын: Ворсин Иван Анисимович

Отец ребёнка: Ворсин Анисим Алексеевич

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Ворсина Прасковья Анисимовна

Отец ребёнка: Ворсин Анисим Алексеевич

Рождение ребёнка
1845

Сын: Ворсин Анисим Анисимович

Отец ребёнка: Ворсин Анисим Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ворсин Анисим Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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