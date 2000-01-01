Ворсина Ефросинья Тарасова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Ворсин Алексей Анисимович
Отец ребёнка: Ворсин Анисим Алексеевич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Ворсина Евдокия Анисимовна
Отец ребёнка: Ворсин Анисим Алексеевич
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Ворсин Анисим Алексеевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Ворсина Прасковья Анисимовна
Отец ребёнка: Ворсин Анисим Алексеевич
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Ворсин Анисим Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно