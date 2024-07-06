Бугаков Константин Иванович 19.05.1832 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бугаков Константин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1832

Дата смерти

10.11.1904

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
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Место
Комментарий
Рождение
19.05.1832

Отец: Бугаков Иван Павлович

Мать: Бугакова Агафья Ефимовна

Рождение ребёнка
Вычислено 1859

Сын: Бугаков Корней Константинович

Мать ребёнка: Бугакова Марина Фроловна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
за этот год МК нет, по рождениям братьев и сестер наиболее вероятно, что именно этот год рождения.
Смерть
10.11.1904

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