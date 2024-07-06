Бугаков Константин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1832
Дата смерти10.11.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
19.05.1832
Отец: Бугаков Иван Павлович
Мать: Бугакова Агафья Ефимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1859
Сын: Бугаков Корней Константинович
Мать ребёнка: Бугакова Марина Фроловна
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
за этот год МК нет, по рождениям братьев и сестер наиболее вероятно, что именно этот год рождения.
Смерть
10.11.1904