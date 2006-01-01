Попичев Афанасий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попичев Афанасий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

1928

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Гурина Татьяна Афанасьевна

Мать ребёнка: Попичева Степанида Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуркин Иван Христофорович

Мать ребёнка: Попичева Степанида Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попичева Степанида Ивановна

Смерть
1928
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