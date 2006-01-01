Попичев Афанасий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти1928
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Гурина Татьяна Афанасьевна
Мать ребёнка: Попичева Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуркин Иван Христофорович
Мать ребёнка: Попичева Степанида Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1928