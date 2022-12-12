Гурина (Попичева) Татьяна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Бракосочетание
1913
Рождение ребёнка
14.04.1914
Дочь: Кузина Мария Андреевна
Отец ребёнка: Гурин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
04.11.1921
Дочь: Тенетова Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Гурин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
30.03.1923
Отец ребёнка: Гурин Андрей Михайлович
Россия
Рождение ребёнка
12.07.1925
Сын: Гурин Петр Андреевич
Отец ребёнка: Гурин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
14.03.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гурин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
20.05.1930
Дочь: Клавдия (Капитолина) Андреевна
Отец ребёнка: Гурин Андрей Михайлович
Россия
одна из двух сестер-двойняшек. Вторая - умерла во младенчестве
Смерть
1947