Гурина (Попичева) Татьяна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурина (Попичева) Татьяна Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Попичев Афанасий Андреевич

Мать: Попичева Степанида Ивановна

Бракосочетание
1913

Муж: Гурин Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
14.04.1914

Дочь: Кузина Мария Андреевна

Отец ребёнка: Гурин Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
04.11.1921

Дочь: Тенетова Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Гурин Андрей Михайлович

Биринск, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.03.1923

Сын: Гурин Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Гурин Андрей Михайлович

Россия
Рождение ребёнка
12.07.1925

Сын: Гурин Петр Андреевич

Отец ребёнка: Гурин Андрей Михайлович

Биринск, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.03.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гурин Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
20.05.1930

Дочь: Клавдия (Капитолина) Андреевна

Отец ребёнка: Гурин Андрей Михайлович

Россия
одна из двух сестер-двойняшек. Вторая - умерла во младенчестве
Смерть
1947
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