Попичева Степанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попичева Степанида Ивановна

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Место рождения

Росиия

Дата рождения

22.11.1865

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1865

Отец: Иван

Мать: Матрена

Росиия
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Гурина Татьяна Афанасьевна

Отец ребёнка: Попичев Афанасий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуркин Иван Христофорович

Отец ребёнка: Попичев Афанасий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попичев Афанасий Андреевич

Смерть
1960
Рамено, Сызранский муниципальный район, Самарская область
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