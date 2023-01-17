Попичева Степанида Ивановна
Место рожденияРосиия
Дата рождения22.11.1865
Дата смерти1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Гурина Татьяна Афанасьевна
Отец ребёнка: Попичев Афанасий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуркин Иван Христофорович
Отец ребёнка: Попичев Афанасий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1960
Рамено, Сызранский муниципальный район, Самарская область