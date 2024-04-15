Пермяков Лука Григорьевич Или Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
25.02.1896 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Евфимия Георгиевна Степанова
Рождение ребёнка
02.11.1905 ст.
Сын: Пермяков Иван Лукич
Мать ребёнка: Пермякова Феодосия Прокопьева
Рождение ребёнка
17.02.1907 ст.
Дочь: Евдокия Лукинична
Мать ребёнка: Пермякова Феодосия Прокопьева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно