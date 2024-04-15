Пермяков Лука Григорьевич Или Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пермяков Лука Григорьевич Или Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
25.02.1896 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Евфимия Георгиевна Степанова
Рождение ребёнка
02.11.1905 ст.

Сын: Пермяков Иван Лукич

Мать ребёнка: Пермякова Феодосия Прокопьева

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.02.1907 ст.

Дочь: Евдокия Лукинична

Мать ребёнка: Пермякова Феодосия Прокопьева

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пермякова Феодосия Прокопьева

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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