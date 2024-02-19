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Пермякова Татьяна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Пермяков Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Пермяков Григорий Прокопьевич

Рождение ребёнка
09.02.1896 ст.

Дочь: Евфимия Григорьевна

Отец ребёнка: Пермяков Григорий Прокопьевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пермяков Григорий Прокопьевич

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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