Пермякова Татьяна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Пермяков Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Пермяков Григорий Прокопьевич
Рождение ребёнка
09.02.1896 ст.
Дочь: Евфимия Григорьевна
Отец ребёнка: Пермяков Григорий Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно