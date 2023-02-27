Анищенков Аврам
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Анищенков Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Онищенко) Лукерья
Место жительства
Неизвестно
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1827
Сын: Анищенков Абрамович
Мать ребёнка: (Онищенко) Лукерья
Смерть
Неизвестно