Анищенков Аврам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анищенков Аврам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1775 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1803 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Анищенков Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Онищенко) Лукерья

Место жительства
Неизвестно
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Анищенков Абрамович

Мать ребёнка: (Онищенко) Лукерья

Смерть
Неизвестно

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