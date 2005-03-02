Варнавин Николай Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1930
Дата смерти02.03.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1930
Рождение ребёнка
1956
Сын: Варнавин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 1960
Дочь: Галина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
02.03.2005