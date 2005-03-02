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Варнавин Николай Тихонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1930

Дата смерти

02.03.2005

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1930

Отец: Варнавин Тихон Мартынович

Мать: Варнавина Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
1956

Сын: Варнавин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
После 1960

Дочь: Галина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
02.03.2005
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