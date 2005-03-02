(Варнавина) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Варнавина) Галина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1960

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1960

Отец: Варнавин Николай Тихонович

Мать: не указана

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