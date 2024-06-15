Скворцов Александр Николаев
Место рожденияКостромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, д. Евсяково
Дата рождения18.09.1908 ст.
Дата смерти27.07.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1908 ст.
Родители: деревни Евсяково крестьянин Николай Павлов и законная жена его Любовь Феодорова, оба православного вероисповедания
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
20.09.1908 ст.
Крещение в Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Воспреемники: сын их Николай Николаев и крестьянка деревни Власьево Ольга Феодорова
Рождение ребёнка
1930
Дочь: (Скворцова) Валентина Александровна
Мать ребёнка: Скворцова (Смирнова) Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Скворцов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Скворцова (Смирнова) Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Скворцов Николай Александрович
Мать ребёнка: Скворцова (Смирнова) Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: (Скворцова) Антонина Александровна
Мать ребёнка: Скворцова (Смирнова) Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Скворцов Валентин Александрович
Мать ребёнка: Скворцова (Смирнова) Надежда Ивановна
Призыв на военную службу
14.07.1941
Военная награда
17.11.1944
Медаль «За отвагу» (Центральный архив Министерства обороны РФ , Фонд: Картотека награждений, Ящик/дело: шкаф 79, ящик 27)
Военная награда
05.12.1944
Медаль «За оборону Советского Заполярья» (Центральный архив Министерства обороны РФ, Фонд: Картотека награждений, Ящик/дело: шкаф 79, ящик 27)
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (Центральный архив Министерства обороны РФ, Фонд: Картотека награждений, Ящик/дело: шкаф 79, ящик 27)
Демобилизация
04.11.1945
Рождение ребёнка
1946
Сын: Скворцов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Скворцова (Смирнова) Надежда Ивановна
Смерть
27.07.1955