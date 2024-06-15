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Скворцов Александр Николаев

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Место рождения

Костромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, д. Евсяково

Дата рождения

18.09.1908 ст.

Дата смерти

27.07.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1908 ст.

Отец: Скворцов Николай Павлов

Мать: Скворцова (Иринархова) Любовь Феодорова

Родители: деревни Евсяково крестьянин Николай Павлов и законная жена его Любовь Феодорова, оба православного вероисповедания
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скворцова (Смирнова) Надежда Ивановна

Крещение
20.09.1908 ст.
Крещение в Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Воспреемники: сын их Николай Николаев и крестьянка деревни Власьево Ольга Феодорова
Рождение ребёнка
1930

Дочь: (Скворцова) Валентина Александровна

Мать ребёнка: Скворцова (Смирнова) Надежда Ивановна

Евсяково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Скворцов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Скворцова (Смирнова) Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Скворцов Николай Александрович

Мать ребёнка: Скворцова (Смирнова) Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: (Скворцова) Антонина Александровна

Мать ребёнка: Скворцова (Смирнова) Надежда Ивановна

Евсяково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Скворцов Валентин Александрович

Мать ребёнка: Скворцова (Смирнова) Надежда Ивановна

Евсяково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Призыв на военную службу
14.07.1941
Военная награда
17.11.1944
Медаль «За отвагу» (Центральный архив Министерства обороны РФ , Фонд: Картотека награждений, Ящик/дело: шкаф 79, ящик 27)
Военная награда
05.12.1944
Медаль «За оборону Советского Заполярья» (Центральный архив Министерства обороны РФ, Фонд: Картотека награждений, Ящик/дело: шкаф 79, ящик 27)
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (Центральный архив Министерства обороны РФ, Фонд: Картотека награждений, Ящик/дело: шкаф 79, ящик 27)
Демобилизация
04.11.1945
Рождение ребёнка
1946

Сын: Скворцов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Скворцова (Смирнова) Надежда Ивановна

Евсяково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Смерть
27.07.1955
Евсяково, Чухломский муниципальный район, Костромская область

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