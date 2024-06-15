Скворцова (Иринархова) Любовь Феодорова
Место рожденияКостромская губерния, Чухломский уезд, д. Здурьево Судайская волость, д. Здурьево
Дата рождения09.09.1874 ст.
Дата смерти1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Феодор Иринархов
Мать: Пелагея Семенова
Дочь: (Скворцова) Мария Николаева
Отец ребёнка: Скворцов Николай Павлов
Дочь: (Скворцова) Анастасия Николаева
Отец ребёнка: Скворцов Николай Павлов
Сын: Скворцов Николай Николаев
Отец ребёнка: Скворцов Николай Павлов
Дочь: (Скворцова) Анна Николаева
Отец ребёнка: Скворцов Николай Павлов
Дочь: (Скворцова) Елизавета Николаева
Отец ребёнка: Скворцов Николай Павлов
Дочь: (Скворцова) Параскева Николаева
Отец ребёнка: Скворцов Николай Павлов
Дочь: (Скворцова) Екатерина Николаева
Отец ребёнка: Скворцов Николай Павлов
Сын: Скворцов Александр Николаев
Отец ребёнка: Скворцов Николай Павлов
Дочь: (Скворцова) Анастасия Николаева
Отец ребёнка: Скворцов Николай Павлов
Дочь: (Скворцова) Параскева Николаева
Отец ребёнка: Скворцов Николай Павлов
Отец ребёнка: Скворцов Николай Павлов