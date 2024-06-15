Скворцова (Иринархова) Любовь Феодорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скворцова (Иринархова) Любовь Феодорова

Место рождения

Костромская губерния, Чухломский уезд, д. Здурьево Судайская волость, д. Здурьево

Дата рождения

09.09.1874 ст.

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1874 ст.

Отец: Феодор Иринархов

Мать: Пелагея Семенова

Родители: деревни Здурьево собственник Феодор Иринархов и жена его Пелагея Семенова
Крещение
11.09.1874 ст.
Крещение в Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Воспреемники: казенная крестьянка дочь Кулакова Екатерина И...
Бракосочетание
23.01.1894 ст.

Муж: Скворцов Николай Павлов

Венчание в Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Жених: деревни Евсяково крестьянский сын Николай Павлов, православный, первым браком, 19 лет Невест... Показать все
Рождение ребёнка
16.12.1894 ст.

Дочь: (Скворцова) Мария Николаева

Отец ребёнка: Скворцов Николай Павлов

Родители: деревни Евсяково крестьянин Николай Павлов и законная жена его Любовь Феодорова, оба православного вероисповедания (56-25-219-363об-364)
Рождение ребёнка
04.10.1896 ст.

Дочь: (Скворцова) Анастасия Николаева

Отец ребёнка: Скворцов Николай Павлов

Родители: Деревни Евсяково крестьянин Николай Павлов и законная жена его Любовь Феодорова, оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
29.09.1899 ст.

Сын: Скворцов Николай Николаев

Отец ребёнка: Скворцов Николай Павлов

Родители: Деревни Евсяково крестьянин Николай Павлов и законная его жена Любовь Феодорова, оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
13.07.1901 ст.

Дочь: (Скворцова) Анна Николаева

Отец ребёнка: Скворцов Николай Павлов

Родители: Деревни Евсяково крестьянин Николай Павлов и законная жена его Любовь Феодорова, оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
05.10.1903 ст.

Дочь: (Скворцова) Елизавета Николаева

Отец ребёнка: Скворцов Николай Павлов

Родители: деревни Евсяково крестьянин Николай Павлов и законная жена его Любовь Феодорова, оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
04.10.1904 ст.

Дочь: (Скворцова) Параскева Николаева

Отец ребёнка: Скворцов Николай Павлов

Родители: деревни Евсяково крестьянин Николай Павлов и законная жена его Любовь Феодорова, оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
27.07.1906 ст.

Дочь: (Скворцова) Екатерина Николаева

Отец ребёнка: Скворцов Николай Павлов

Родители: Деревни Евсяково крестьянин Николай Павлов и законная жена его Любовь Феодорова, оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
18.09.1908 ст.

Сын: Скворцов Александр Николаев

Отец ребёнка: Скворцов Николай Павлов

Родители: деревни Евсяково крестьянин Николай Павлов и законная жена его Любовь Феодорова, оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
12.12.1911 ст.

Дочь: (Скворцова) Анастасия Николаева

Отец ребёнка: Скворцов Николай Павлов

Родители: деревни Евсяково крестьянин Николай Павлов и законная жена его Любовь Феодорова, оба православные
Рождение ребёнка
23.09.1913 ст.

Дочь: (Скворцова) Параскева Николаева

Отец ребёнка: Скворцов Николай Павлов

Родители: деревни Евсяково крестьянин Николай Павлов и законная его жена Любовь Феодорова, оба православные
Рождение ребёнка
24.11.1914 ст.

Сын: Скворцов Феодор Николаев

Отец ребёнка: Скворцов Николай Павлов

Родители: деревни Евсяково крестьянин Николай Павлов Скворцов и законная его жена Любовь Феодорова, оба православные
Смерть
1947
Евсяково, Чухломский муниципальный район, Костромская область

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