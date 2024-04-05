Wileński Józef 09.05.1840 — найти родственников по фамилии на Familio
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Wileński Józef

Место рождения

Kańkowo/Jasienica akt 78/1840

Дата рождения

09.05.1840

Дата смерти

25.11.1916

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1839 г.р.

Дети

Около 1861 г.р.
Около 1867 г.р.
Около 1871 г.р.
Около 1875 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1840

Отец: Wileński Paweł

Мать: Wileńska (Graczyk) Monika

Kańkowo/Jasienica akt 78/1840
Бракосочетание
06.03.1859

Жена: Wileńska (Bielska) Katarzyna

Brok akt 30/1859
Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Rutkowska (Wileńska) Rozalia

Мать ребёнка: Wileńska (Bielska) Katarzyna

Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Rukat (Wileńska) Agata

Мать ребёнка: Wileńska (Bielska) Katarzyna

Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Nowacka (Wileńska) Wiktoria

Мать ребёнка: Wileńska (Bielska) Katarzyna

Kańkowo/Zaręby Kośc
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Wileński Andrzej

Мать ребёнка: Wileńska (Bielska) Katarzyna

Kańkowo/Jasienica
Смерть
25.11.1916
Kańkowo/ Małkinia Górna akt 78/1916

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