Wileński Józef
Место рожденияKańkowo/Jasienica akt 78/1840
Дата рождения09.05.1840
Дата смерти25.11.1916
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1840
Отец: Wileński Paweł
Kańkowo/Jasienica akt 78/1840
Бракосочетание
06.03.1859
Brok akt 30/1859
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Rutkowska (Wileńska) Rozalia
Мать ребёнка: Wileńska (Bielska) Katarzyna
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Rukat (Wileńska) Agata
Мать ребёнка: Wileńska (Bielska) Katarzyna
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: Nowacka (Wileńska) Wiktoria
Мать ребёнка: Wileńska (Bielska) Katarzyna
Kańkowo/Zaręby Kośc
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Wileński Andrzej
Мать ребёнка: Wileńska (Bielska) Katarzyna
Kańkowo/Jasienica
Смерть
25.11.1916
Kańkowo/ Małkinia Górna akt 78/1916