Wileńska (Bielska) Katarzyna
Место рожденияSumiężne/Brok akt 130/1839
Дата рождения25.11.1839
Дата смерти29.01.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1839
Отец: Bielski Jan
Sumiężne/Brok akt 130/1839
Бракосочетание
06.03.1859
Муж: Wileński Józef
Brok akt 30/1859
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Rutkowska (Wileńska) Rozalia
Отец ребёнка: Wileński Józef
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Rukat (Wileńska) Agata
Отец ребёнка: Wileński Józef
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: Nowacka (Wileńska) Wiktoria
Отец ребёнка: Wileński Józef
Kańkowo/Zaręby Kośc
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Wileński Andrzej
Отец ребёнка: Wileński Józef
Kańkowo/Jasienica
Смерть
29.01.1903
Kańkowo/Zaręby Kośc akt 7/1903