Wileńska (Bielska) Katarzyna 25.11.1839 — найти родственников по фамилии на Familio
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Wileńska (Bielska) Katarzyna

Место рождения

Sumiężne/Brok akt 130/1839

Дата рождения

25.11.1839

Дата смерти

29.01.1903

Пол

Женский

Отец

Около 1807 г.р.

Мать

1809 г.р.

Муж

1840 г.р.

Дети

Около 1861 г.р.
Около 1867 г.р.
Около 1871 г.р.
Около 1875 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1839

Отец: Bielski Jan

Мать: Bielska (Pieńkos) Marianna

Sumiężne/Brok akt 130/1839
Бракосочетание
06.03.1859

Муж: Wileński Józef

Brok akt 30/1859
Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Rutkowska (Wileńska) Rozalia

Отец ребёнка: Wileński Józef

Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Rukat (Wileńska) Agata

Отец ребёнка: Wileński Józef

Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Nowacka (Wileńska) Wiktoria

Отец ребёнка: Wileński Józef

Kańkowo/Zaręby Kośc
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Wileński Andrzej

Отец ребёнка: Wileński Józef

Kańkowo/Jasienica
Смерть
29.01.1903
Kańkowo/Zaręby Kośc akt 7/1903

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