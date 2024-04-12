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Кузменко Даниил Ефимович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1779

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Кузменко Ефим Григорьевич

Мать: Кузменко Матрёна Климентьевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Кузменко Вакул Данилович

Мать ребёнка: Кузменко Феврония Ивановна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Кузменко Архип Данилович

Мать ребёнка: Кузменко Феврония Ивановна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.03.1817 ст.

Дочь: Кузменко Евдокия Даниловна

Мать ребёнка: Кузменко Феврония Ивановна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.04.1821 ст.

Сын: Кузьменко Терентий Данилович

Мать ребёнка: Кузьменко Дарья

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Кузьменко Евгения Даниловна

Мать ребёнка: Кузьменко Дарья

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьменко Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузменко Феврония Ивановна

Смерть
1849
Криски, Чернігівська область
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