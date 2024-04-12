Кузменко Даниил Ефимович
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Кузменко Феврония Ивановна
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Кузменко Феврония Ивановна
Рождение ребёнка
01.03.1817 ст.
Дочь: Кузменко Евдокия Даниловна
Мать ребёнка: Кузменко Феврония Ивановна
Рождение ребёнка
10.04.1821 ст.
Сын: Кузьменко Терентий Данилович
Мать ребёнка: Кузьменко Дарья
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Кузьменко Евгения Даниловна
Мать ребёнка: Кузьменко Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузьменко Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1849