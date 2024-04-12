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Кузьменко Терентий Данилович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

10.04.1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1821 ст.

Отец: Кузменко Даниил Ефимович

Мать: Кузьменко Дарья

Криски, Чернігівська область
Крещение
12.04.1821 ст.
Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Кузменко Макарий Терентьевич

Мать ребёнка: Кузьменко Акулина

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Кузьменко Игнатий Терентьевич

Мать ребёнка: Кузьменко Акулина

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьменко Акулина

Смерть
Неизвестно
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