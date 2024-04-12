Кузьменко Терентий Данилович
Место рождения
Дата рождения10.04.1821 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1821 ст.
Отец: Кузменко Даниил Ефимович
Мать: Кузьменко Дарья
Крещение
12.04.1821 ст.
Рождение ребёнка
1847
Сын: Кузменко Макарий Терентьевич
Мать ребёнка: Кузьменко Акулина
Рождение ребёнка
1849
Сын: Кузьменко Игнатий Терентьевич
Мать ребёнка: Кузьменко Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузьменко Акулина
Смерть
Неизвестно