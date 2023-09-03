Кузменко Феврония Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Кузменко Даниил Ефимович
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Кузменко Даниил Ефимович
Рождение ребёнка
01.03.1817 ст.
Дочь: Кузменко Евдокия Даниловна
Отец ребёнка: Кузменко Даниил Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно