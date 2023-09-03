Кузменко Феврония Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузменко Феврония Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Кузменко Вакул Данилович

Отец ребёнка: Кузменко Даниил Ефимович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Кузменко Архип Данилович

Отец ребёнка: Кузменко Даниил Ефимович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.03.1817 ст.

Дочь: Кузменко Евдокия Даниловна

Отец ребёнка: Кузменко Даниил Ефимович

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузменко Даниил Ефимович

Смерть
Неизвестно
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