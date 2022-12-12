Эйдеман Эдгар Феликсович
Место рожденияМосква
Дата рожденияВычислено 10.04.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 10.04.1921
Москва
Рождение ребёнка
27.08.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Эйдеман Галина Ильинична
Рождение ребёнка
14.03.1954
Дочь: Эйдеман Елена Эдгаровна
Мать ребёнка: Эйдеман Галина Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Эйдеман Галина Ильинична
Смерть
Неизвестно