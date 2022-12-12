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Эйдеман Эдгар Феликсович

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Место рождения

Москва

Дата рождения

Вычислено 10.04.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 10.04.1921

Отец: Эйдеман Феликс Петрович

Мать: Эйдеман-Гоштовт Нина Владимировна

Москва
Рождение ребёнка
27.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Эйдеман Галина Ильинична

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.03.1954

Дочь: Эйдеман Елена Эдгаровна

Мать ребёнка: Эйдеман Галина Ильинична

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эйдеман Галина Ильинична

Смерть
Неизвестно
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