Эйдеман (Каурдакова) Галина Ильинична
Место рождения
Дата рождения01.07.1928
Дата смерти19.09.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.08.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Эйдеман Эдгар Феликсович
Рождение ребёнка
14.03.1954
Дочь: Эйдеман Елена Эдгаровна
Отец ребёнка: Эйдеман Эдгар Феликсович
Смерть
19.09.2019