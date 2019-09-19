Эйдеман (Каурдакова) Галина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эйдеман (Каурдакова) Галина Ильинична

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

01.07.1928

Дата смерти

19.09.2019

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1884 г.р.

Муж

Вычислено 1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1954 г.р.

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1928

Отец: Каурдаков Илья Петрович

Мать: Каурдакова Елена Михайловна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эйдеман Эдгар Феликсович

Рождение ребёнка
27.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эйдеман Эдгар Феликсович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.03.1954

Дочь: Эйдеман Елена Эдгаровна

Отец ребёнка: Эйдеман Эдгар Феликсович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
19.09.2019
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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