Эйдеман Феликс Петрович
Место рожденияАагоф
Дата рождения08.11.1897 ст.
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1897 ст.
Отец: Eidemann Peter
Мать: Eidemann Caroline
Аагоф
Рождение ребёнка
Вычислено 10.04.1921
Мать ребёнка: Эйдеман-Гоштовт Нина Владимировна
Москва
Рождение ребёнка
1936
Сын: Эйдеман Феликс Феликсович
Мать ребёнка: Эйдеман Мария Васильевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1937
Расстрелян по обвинению по статье 58-6, 7, 8, 9, 11 УК РСФСР за связь с братом Эйдеманом Р.П., осуждённым по делу Тухачевского. Определением Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 14 мая 1955 года П... Показать все