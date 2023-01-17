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Эйдеман Феликс Петрович

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Место рождения

Аагоф

Дата рождения

08.11.1897 ст.

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1897 ст.

Отец: Eidemann Peter

Мать: Eidemann Caroline

Аагоф
Рождение ребёнка
Вычислено 10.04.1921

Сын: Эйдеман Эдгар Феликсович

Мать ребёнка: Эйдеман-Гоштовт Нина Владимировна

Москва
Рождение ребёнка
1936

Сын: Эйдеман Феликс Феликсович

Мать ребёнка: Эйдеман Мария Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эйдеман-Гоштовт Нина Владимировна

Смерть
1937
Расстрелян по обвинению по статье 58-6, 7, 8, 9, 11 УК РСФСР за связь с братом Эйдеманом Р.П., осуждённым по делу Тухачевского. Определением Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 14 мая 1955 года П... Показать все
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