Дмитриева (Артемьева) Евгения Корниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева (Артемьева) Евгения Корниловна

Место рождения

Сопосальма, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Сопосальма, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
09.02.1886

Муж: Дмитриев Яков Матфеевич

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
14.05.1890

Сын: Дмитриев Максим Яковлевич

Отец ребёнка: Дмитриев Яков Матфеевич

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
22.06.1894

Дочь: Дмитриева Феврония Яковлевна

Отец ребёнка: Дмитриев Яков Матфеевич

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
10.09.1898

Дочь: Дмитриева Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Дмитриев Яков Матфеевич

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
28.02.1903

Сын: Дмитриев Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Дмитриев Яков Матфеевич

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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