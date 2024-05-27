Дмитриева (Артемьева) Евгения Корниловна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1886
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
14.05.1890
Сын: Дмитриев Максим Яковлевич
Отец ребёнка: Дмитриев Яков Матфеевич
Рождение ребёнка
22.06.1894
Дочь: Дмитриева Феврония Яковлевна
Отец ребёнка: Дмитриев Яков Матфеевич
Рождение ребёнка
10.09.1898
Дочь: Дмитриева Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Дмитриев Яков Матфеевич
Рождение ребёнка
28.02.1903
Сын: Дмитриев Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Дмитриев Яков Матфеевич
Смерть
Неизвестно