Назврова А
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-130л
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Назарова) Ксенья Васильевна
Отец ребёнка: Назаров Василий Филипович
ГАСО, 179-1-213-130л
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Назарова) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Назаров Василий Филипович
ГАСО, 179-1-213-130л
Смерть
До 1858