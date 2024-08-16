Назврова А — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назврова А

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Василий Филипович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-130л
Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Назарова) Ксенья Васильевна

Отец ребёнка: Назаров Василий Филипович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-130л
Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Назарова) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Назаров Василий Филипович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-130л
Смерть
До 1858
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

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