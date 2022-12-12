Звягин Евгений Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1943
Дата смерти1994
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943
Отец: Звягин Алексей Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
28.05.1967
Жена: Звягина Вера Георгиевна
Рождение ребёнка
06.03.1968
Дочь: Ким Анна Евгеньевна
Мать ребёнка: Звягина Вера Георгиевна
Рождение ребёнка
02.01.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Звягина Вера Георгиевна
Развод
Неизвестно
Жена: Звягина Вера Георгиевна
Смерть
1994