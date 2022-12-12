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Звягин Евгений Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1943

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1943 г.р.

Дети

1968 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943

Отец: Звягин Алексей Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
28.05.1967

Жена: Звягина Вера Георгиевна

Рождение ребёнка
06.03.1968

Дочь: Ким Анна Евгеньевна

Мать ребёнка: Звягина Вера Георгиевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
02.01.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Звягина Вера Георгиевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Развод
Неизвестно

Жена: Звягина Вера Георгиевна

Смерть
1994
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