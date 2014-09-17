Звягина (Шабалина) Вера Георгиевна
Место рождения
Дата рождения03.03.1943
Дата смерти17.09.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1943
Бракосочетание
28.05.1967
Рождение ребёнка
06.03.1968
Дочь: Ким Анна Евгеньевна
Отец ребёнка: Звягин Евгений Алексеевич
Рождение ребёнка
02.01.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Звягин Евгений Алексеевич
Развод
Неизвестно
Смерть
17.09.2014