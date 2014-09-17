Звягина (Шабалина) Вера Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звягина (Шабалина) Вера Георгиевна

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Место рождения

Кабожа, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

03.03.1943

Дата смерти

17.09.2014

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1943

Отец: Шабалин Георгий Иванович

Мать: Шабалина Валентина Алексеевна

Кабожа, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
28.05.1967

Муж: Звягин Евгений Алексеевич

Рождение ребёнка
06.03.1968

Дочь: Ким Анна Евгеньевна

Отец ребёнка: Звягин Евгений Алексеевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
02.01.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Звягин Евгений Алексеевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Развод
Неизвестно

Муж: Звягин Евгений Алексеевич

Смерть
17.09.2014
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