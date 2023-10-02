Чухутин Фокий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чухутин Фокий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

02.11.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Чухутин Петр Федорович

Мать: Чухутина Мавра Тимофеевна

Согласно духовной книге 1827 года - ему 8 лет
Рождение ребёнка
28.07.1843

Дочь: Стефанида Фокеевна

Мать ребёнка: Чухутина Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
08.12.1850

Сын: Чухутин Павел Фокеевич

Мать ребёнка: Чухутина Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Анна Фокеевна

Мать ребёнка: Чухутина Татьяна Николаевна

Смерть
02.11.1892
от старости; 85 лет
Похороны
04.11.1892
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