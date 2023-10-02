Чухутина Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чухутина Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

24.09.1897

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1843

Дочь: Стефанида Фокеевна

Отец ребёнка: Чухутин Фокий Петрович

Рождение ребёнка
08.12.1850

Сын: Чухутин Павел Фокеевич

Отец ребёнка: Чухутин Фокий Петрович

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Анна Фокеевна

Отец ребёнка: Чухутин Фокий Петрович

Смерть
24.09.1897
от старости; муж Фокей Петрович Чухутин уже мертв
Похороны
25.09.1897
на приходском кладбище
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