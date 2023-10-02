Чухутина Мавра Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чухутина Мавра Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Согласно записи в духовной книге 1827 года - 29 лет
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Чухутин Фокий Петрович

Отец ребёнка: Чухутин Петр Федорович

Согласно духовной книге 1827 года - ему 8 лет
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Чухутин Максим Петрович

Отец ребёнка: Чухутин Петр Федорович

Смерть
Неизвестно
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