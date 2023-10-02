Чухутина Мавра Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Согласно записи в духовной книге 1827 года - 29 лет
Рождение ребёнка
Около 1819
Отец ребёнка: Чухутин Петр Федорович
Согласно духовной книге 1827 года - ему 8 лет
Рождение ребёнка
Около 1822
Отец ребёнка: Чухутин Петр Федорович
Смерть
Неизвестно