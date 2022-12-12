Муравьёва (Ижорина) Софья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смерти1768
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Ижорин Пётр Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1757
Отец ребёнка: Муравьёв Никита Артамонович
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Лунина Феодосия Никитична
Отец ребёнка: Муравьёв Никита Артамонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1768