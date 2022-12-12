Муравьёва (Ижорина) Софья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьёва (Ижорина) Софья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

1768

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Ижорин Пётр Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1757

Сын: Муравьёв Михаил Никитич

Отец ребёнка: Муравьёв Никита Артамонович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Лунина Феодосия Никитична

Отец ребёнка: Муравьёв Никита Артамонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муравьёв Никита Артамонович

Смерть
1768
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