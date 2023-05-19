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Муравьёв Михаил Никитич

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Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

05.11.1757

Дата смерти

10.08.1807

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1757

Отец: Муравьёв Никита Артамонович

Мать: Муравьёва Софья Петровна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
10.11.1794 ст.

Жена: Муравьёва Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
10.08.1795

Сын: Муравьёв Никита Михайлович

Мать ребёнка: Муравьёва Екатерина Фёдоровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
19.03.1802 ст.

Сын: Муравьёв Александр Михайлович

Мать ребёнка: Муравьёва Екатерина Фёдоровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
10.08.1807
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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