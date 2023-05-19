Муравьёв Михаил Никитич
Место рождения
Дата рождения05.11.1757
Дата смерти10.08.1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1757
Бракосочетание
10.11.1794 ст.
Рождение ребёнка
10.08.1795
Сын: Муравьёв Никита Михайлович
Мать ребёнка: Муравьёва Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
19.03.1802 ст.
Сын: Муравьёв Александр Михайлович
Мать ребёнка: Муравьёва Екатерина Фёдоровна
Смерть
10.08.1807