Муравьёв Никита Артамонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смерти1799
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Муравьёв Артамон Захарьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1757
Мать ребёнка: Муравьёва Софья Петровна
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Лунина Феодосия Никитична
Мать ребёнка: Муравьёва Софья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Муравьёва Софья Петровна
Смерть
1799