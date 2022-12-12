Муравьёв Никита Артамонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьёв Никита Артамонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Муравьёв Артамон Захарьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1757

Сын: Муравьёв Михаил Никитич

Мать ребёнка: Муравьёва Софья Петровна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Лунина Феодосия Никитична

Мать ребёнка: Муравьёва Софья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муравьёва Софья Петровна

Смерть
1799
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