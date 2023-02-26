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Марина (Мария) Миронова

Место рождения

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.02.1846

Муж: Павел Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.03.1847

Дочь: Дария Павлова

Отец ребёнка: Павел Ефимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.05.1849

Сын: Федосий (Федот) Павлов

Отец ребёнка: Павел Ефимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.06.1855

Дочь: Марфа Павлова

Отец ребёнка: Павел Ефимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.03.1860

Дочь: Матрона Павлова

Отец ребёнка: Павел Ефимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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