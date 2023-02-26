Марина (Мария) Миронова
Место рожденияд.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.02.1846
Муж: Павел Ефимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.03.1847
Дочь: Дария Павлова
Отец ребёнка: Павел Ефимов
Рождение ребёнка
03.05.1849
Отец ребёнка: Павел Ефимов
Рождение ребёнка
30.06.1855
Дочь: Марфа Павлова
Отец ребёнка: Павел Ефимов
Рождение ребёнка
24.03.1860
Дочь: Матрона Павлова
Отец ребёнка: Павел Ефимов
Смерть
Неизвестно