Федор Артемьевич
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Антон Михеевич
Мать: Екатерина Кондратьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Дмитриевна
Упоминание
1762
Ревизская сказка
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Федора Федоровна
Мать ребёнка: Матрена Дмитриевна
Упоминание
1782
Ревизская сказка https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/498503#351
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Марфа Федоровна
Мать ребёнка: Матрена Дмитриевна
Упоминание
1794
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 245. Л. 507 об.
Упоминание
1807
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 260. Л. 724.
Смерть
Неизвестно