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Федор Артемьевич

Место рождения

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Антон Михеевич

Мать: Екатерина Кондратьевна

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Дмитриевна

Упоминание
1762
Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Ревизская сказка
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Федора Федоровна

Мать ребёнка: Матрена Дмитриевна

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
1782
Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Ревизская сказка https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/498503#351
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Марфа Федоровна

Мать ребёнка: Матрена Дмитриевна

Упоминание
1794
Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 245. Л. 507 об.
Упоминание
1807
Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 260. Л. 724.
Смерть
Неизвестно

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