Матрена Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Артемьевич
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Федора Федоровна
Отец ребёнка: Федор Артемьевич
Упоминание
1782
Ревизская сказка https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/498503#351
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Марфа Федоровна
Отец ребёнка: Федор Артемьевич
Упоминание
1794
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 245. Л. 507 об.
Упоминание
1807
Упоминается в списке прихожан как «Матрона Никонова» Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 260. Л. 724.
Смерть
Неизвестно