Матрена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Дмитриевна

Место рождения

Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Артемьевич

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Федора Федоровна

Отец ребёнка: Федор Артемьевич

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
1782
Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Ревизская сказка https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/498503#351
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Марфа Федоровна

Отец ребёнка: Федор Артемьевич

Упоминание
1794
Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 245. Л. 507 об.
Упоминание
1807
Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминается в списке прихожан как «Матрона Никонова» Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 260. Л. 724.
Смерть
Неизвестно

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