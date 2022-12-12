Михайленко Евдокия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайленко Евдокия Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1948

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1948

Отец: Михайленко Семён

Мать: Сухая Аграфена

Рождение ребёнка
1969

Сын: Беляев Сергей Викторович

Отец ребёнка: Беляев Виктор Евгеньевич

Рождение ребёнка
08.05.1972

Дочь: Беляева Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Беляев Виктор Евгеньевич

Староалейское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.06.1976

Дочь: Беляева Елена Викторовна

Отец ребёнка: Беляев Виктор Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Виктор Евгеньевич

Смерть
Неизвестно
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