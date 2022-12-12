Михайленко Евдокия Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1948
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1948
Отец: Михайленко Семён
Мать: Сухая Аграфена
Рождение ребёнка
1969
Отец ребёнка: Беляев Виктор Евгеньевич
Рождение ребёнка
08.05.1972
Дочь: Беляева Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Беляев Виктор Евгеньевич
Староалейское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.06.1976
Дочь: Беляева Елена Викторовна
Отец ребёнка: Беляев Виктор Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно