Беляев (Данилов) Виктор Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляев (Данилов) Виктор Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1946

Дата смерти

19.01.2021

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1969

Сын: Беляев Сергей Викторович

Мать ребёнка: Михайленко Евдокия Семёновна

Рождение ребёнка
08.05.1972

Дочь: Беляева Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Михайленко Евдокия Семёновна

Староалейское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.06.1976

Дочь: Беляева Елена Викторовна

Мать ребёнка: Михайленко Евдокия Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайленко Евдокия Семёновна

Смерть
19.01.2021
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