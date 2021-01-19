Беляев (Данилов) Виктор Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1946
Дата смерти19.01.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1969
Мать ребёнка: Михайленко Евдокия Семёновна
Рождение ребёнка
08.05.1972
Дочь: Беляева Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Михайленко Евдокия Семёновна
Староалейское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.06.1976
Дочь: Беляева Елена Викторовна
Мать ребёнка: Михайленко Евдокия Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.01.2021