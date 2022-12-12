Блинова (Пермяковых) Марфа Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798 ст.
Дочь: Харитона Калинниковна
Отец ребёнка: Блинов Калина Аггеев
Рождение ребёнка
1798 ст.
Отец ребёнка: Блинов Калина Аггеев
Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно