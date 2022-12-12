Блинова (Пермяковых) Марфа Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Пермяковых) Марфа Родионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798 ст.

Дочь: Харитона Калинниковна

Отец ребёнка: Блинов Калина Аггеев

Рождение ребёнка
1798 ст.

Сын: Блинов Никита Калинин

Отец ребёнка: Блинов Калина Аггеев

Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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