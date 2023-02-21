Блинов Калина Аггеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776 ст.
Дата смерти1837 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776 ст.
Отец: Блинов Агей Герасимович
Мать: Блинова Агафия Андреевна
Рождение ребёнка
1798 ст.
Мать ребёнка: Блинова Марфа Родионовна
Рождение ребёнка
1798 ст.
Дочь: Харитона Калинниковна
Мать ребёнка: Блинова Марфа Родионовна
Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1837 ст.