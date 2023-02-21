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Блинов Калина Аггеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776 ст.

Дата смерти

1837 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776 ст.

Отец: Блинов Агей Герасимович

Мать: Блинова Агафия Андреевна

Рождение ребёнка
1798 ст.

Сын: Блинов Никита Калинин

Мать ребёнка: Блинова Марфа Родионовна

Рождение ребёнка
1798 ст.

Дочь: Харитона Калинниковна

Мать ребёнка: Блинова Марфа Родионовна

Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1837 ст.
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