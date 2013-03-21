Карпова (Минеева) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарпова (Минеева) Анна Алексеевна

Карпова (Минеева) Анна Алексеевна

avatar

Место рождения

Янино

Дата рождения

18.11.1902

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1898 г.р.

Дети

1923 г.р.
1924 г.р.
1925 г.р.
1928 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1902

Отец: Минеев Алексей

Мать: Минеева Мария

Янино
Рождение ребёнка
18.11.1923

Дочь: Логинова Антонина Яковлевна

Отец ребёнка: Карпов Яков Александрович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Лидия Яковлена

Отец ребёнка: Карпов Яков Александрович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Карпова Нина Яковлевна

Отец ребёнка: Карпов Яков Александрович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Карпов Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Карпов Яков Александрович

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпов Яков Александрович

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпов Яков Александрович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Карпов Юрий Яковлевич

Отец ребёнка: Карпов Яков Александрович

Рождение ребёнка
29.01.1937

Дочь: Соколова Надежда Яковлевна

Отец ребёнка: Карпов Яков Александрович

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Яков Александрович

Смерть
1997
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close