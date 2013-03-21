Карпова (Минеева) Анна Алексеевна
Место рожденияЯнино
Дата рождения18.11.1902
Дата смерти1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1902
Отец: Минеев Алексей
Мать: Минеева Мария
Янино
Рождение ребёнка
18.11.1923
Дочь: Логинова Антонина Яковлевна
Отец ребёнка: Карпов Яков Александрович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Лидия Яковлена
Отец ребёнка: Карпов Яков Александрович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Карпова Нина Яковлевна
Отец ребёнка: Карпов Яков Александрович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Карпов Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Карпов Яков Александрович
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карпов Яков Александрович
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карпов Яков Александрович
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Карпов Яков Александрович
Рождение ребёнка
29.01.1937
Дочь: Соколова Надежда Яковлевна
Отец ребёнка: Карпов Яков Александрович
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1997