Карпов Яков Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти?.02.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1923
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
29.01.1937
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карпова Анна Алексеевна
Смерть
?.02.1942
Причина смерти: Болезнь