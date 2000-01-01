Карпов Яков Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпов Яков Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

?.02.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
29.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпова Анна Алексеевна

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпова Анна Алексеевна

Смерть
?.02.1942
Причина смерти: Болезнь
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